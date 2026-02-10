競泳男子で２０１６年リオ五輪銅メダルの瀬戸大也（３１＝ＴＥＡＭ ＤＡＩＹＡ）と元飛び込み日本代表の馬淵優佳さん（３１）が１０日、それぞれのＳＮＳで離婚を発表した。

馬淵さんはインスタグラムのストーリーズで「応援してくださる皆様へ 私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます。今後は子供たちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります。関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたら嬉しく思います。馬淵優佳」とつづった。

また、瀬戸もインスタグラムに投稿。「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、馬淵さんとの離婚を報告。「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と記した。

瀬戸と馬淵さんは１７年に結婚。２児をもうけていた。