市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす11日は雨。雪解けが一気に進みます。なだれや落雪に注意してください。15日・日曜日は4月上旬並みまで気温が上がる予想です。



11日の予想天気図です。

小野：

10日朝は高気圧に覆われて放射冷却現象が強まり、石川県内すべての観測地点で氷点下でした。あす11日は前線と低気圧が進んでくるため、冷え込みは落ち着きます。





気象台の週間予報です。

小野：

12日・木曜日から14日・土曜日は晴れます。特に14日は晴れの時間が長いでしょう。



市川：

15日・日曜日の気温、16度ですか。



小野：

4月10日ごろの気温です。今の時期の金沢の最高気温は7～8度ですので、平年より高い日が多いでしょう。



この週間予報の次の日、

小野：

18日・水曜日からの最新の気象庁の気温予想です。



市川：

全国的には高めの傾向ですが、石川県内は平年並みですね。



小野：

9日は全国で高めの予報の発表でしたが、10日の発表で、北陸は来週18日・水曜日から平年並みに戻る予報に変わりました。



市川：

しばらくは路面凍結などの心配はなさそうですが、平年並みというとそれなりに寒いんですね。



小野：

それまでは、雪解けによるなだれや落雪にお気を付けください。

