深刻な渇水状況が続いている高知市では、2月12日から第1次給水制限を実施することにしています。10日は、高知市の配水所で水道水の圧力を下げるための確認作業が行われました。



高知市の主な水源である仁淀川流域と鏡川流域では、降水量が少ない状態が続いています。



仁淀川町にある大渡ダムは、1月31日に貯水率が0パーセントとなり、本来利用を想定していない水を緊急取水しているほか、高知市の鏡ダムは10日午後3時時点で貯水率が32.4パーセントと、このまま雨が降らなければ大渡ダムは3月上旬、鏡ダムは4月上旬に取水できなくなる見通しです。





これを受けて、高知市は28年ぶりとなる「第1次給水制限」を12日から実施することを決めました。10日は、高知市の朝倉配水所で給水制限時に行う、水道水の圧力を下げる作業の確認が上下水道局の職員によって行われました。12日から行われる「減圧給水」は、高知市中心部の旭・中央ブロックのエリアにある 4階建ての低層マンションの4階や、愛宕山や高見・北高見町など高台のエリアで水の出る勢いが弱くなったり、水が出にくくなったりするということです。高知市では、高台の対象地域の近くに応急給水栓を設置するとともに、さらなる節水を呼びかけています。