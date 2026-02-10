アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸

東京時間17:45現在

香港ハンセン指数 27183.15（+155.99 +0.58%）

中国上海総合指数 4128.38（+5.29 +0.13%）

台湾加権指数 33072.97（+668.35 +2.06%）

韓国総合株価指数 5301.69（+3.65 +0.07%）

豪ＡＳＸ２００指数 8867.36（-2.74 -0.03%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84200.06（+134.31 +0.16%）



１０日のアジア株は総じて上昇。ハイテク株を中心に前日の米国株が上昇したことで、アジア株もおおむね堅調に推移した。台湾株は大幅続伸。２％超の上昇となった。米国の半導体関連株の上昇などを背景にハイテク株中心に買い優勢で推移した。



上海総合指数は小幅続伸。コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、医薬品メーカーの四川百利天恒薬業、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、保険大手の中国平安保険、免税品などの販売会社の中国旅遊集団中免が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。医薬品メーカーの石薬集団、バイオテクノロジー企業の信達生物製薬、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が買われる一方で、ニュー教育サービスのニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループ、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。補聴器メーカーのコクレア、鉱山会社のニューモント、ドローン検知技術企業のドローンシールドが買われる一方で、物流サービスのブランブルズ、石油・ガス会社のオリジン・エナジー、道路建設会社のトランスアーバン・グループ、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズが売られた。

