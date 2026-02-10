ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６０、伊６１ｂｐ　前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.826
フランス　　　3.428（+60）
イタリア　　　3.433（+61）
スペイン　　　3.196（+37）
オランダ　　　2.902（+8）
ギリシャ　　　3.426（+60）
ポルトガル　　　3.184（+36）
ベルギー　　　3.353（+53）
オーストリア　3.137（+31）
アイルランド　3.096（+27）
フィンランド　3.099（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）