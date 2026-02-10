ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６０、伊６１ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.826
フランス 3.428（+60）
イタリア 3.433（+61）
スペイン 3.196（+37）
オランダ 2.902（+8）
ギリシャ 3.426（+60）
ポルトガル 3.184（+36）
ベルギー 3.353（+53）
オーストリア 3.137（+31）
アイルランド 3.096（+27）
フィンランド 3.099（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
