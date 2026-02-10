絵師・柳太郎さんが高知県須崎市をモチーフに製作した作品が、東京・銀座の画廊で公開されています。



直径70センチの四万十ヒノキの板に描かれた、ポップ感あふれるイラスト。

これらのイラストは「須粼縁起絵図」という一連の作品で、高知県須崎市をテーマに、須崎の海で獲れる魚や地域の名所、また地元に伝わる神話などをモチーフに描かれたものです。





東京・銀座の泰明画廊で行われている「須粼縁起絵図 御披露目展」。作品を手掛けたのは、須崎市で高知信用金庫などが展開する「海のまちプロジェクト」にデザイナーとして参加している柳太郎さんです。柳さんは2022年から「須粼縁日商店街」や「須崎大漁堂」など、一連の「海のまちプロジェクト」のロゴデザインを手掛けていて、「須粼縁起絵図」は「須粼のサカナ本舗」に隣接したイベントスペース「古市楽座」の天井絵として制作されました。作品は完成後の2024年にロサンゼルスでも公開され、今回銀座で35作品中24点がお披露目されることになったものです。また、銀座での個展に合わせて、須崎の生活文化にヒントを得た新作もつくられ、併せて公開されています。■柳さん「東京で公開されるのは初めてということで、須崎のモチーフの作品なのでね。須崎っていうのを知らない人にその街のイメージが伝わればなと思います」「須粼縁起絵図」の銀座での展示は2月11日までで、早ければ2027年度中に古市楽座の天井絵として飾られるということです。