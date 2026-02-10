ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ・男子個人ＮＨで銅メダルに輝いた二階堂は、今季Ｗ杯で表彰台の「常連」となっており、そこで得た自信を持ったまま飛んでいたように見えた。

今大会のジャンプ台は斜面が緩やかで、飛び出す際にしっかりと力を伝えなければ飛躍の高さが出ない。二階堂は、これまでよりも助走のポジションを低く保ち、適切な力を与えて飛び出していた。昨年までの飛び方では対応できず、距離を伸ばせなかっただろう。各地で開催されるＷ杯を回り、様々な特徴のジャンプ台で経験を積み、引き出しを増やせたことが生きた。

また、挑戦者としてプレッシャーをあまり感じず、自分のパフォーマンスに集中できたことも、メダル獲得につながったと思う。

連覇の期待がかかっていた小林陵の、ジャンプの内容自体は悪くない。しかし、絶好調時の、本当のいい形にはなっていないように見える。周囲から「勝って当たり前」とされる難しさもあったはずだ。（好評価を受けるなら）３位以内でなければいけないのが五輪。実力通りなら勝てる位置にいるからこそ、初戦は慎重になってしまった側面もあるだろう。（長野五輪団体金メダリスト）