タレント・みなみかわが１０日にＡＢＣテレビで放送された「くりぃむナンタラ」に出演。大御所との過去の確執を暴露されて、大焦りとなった。

「みなみかわを知ろう」というクイズ企画で、くりぃむしちゅー・有田、さらば青春の光、モグライダー・芝らが回答者に。「みなみかわが軽蔑している人は？」という問題に対して、芝が「本人から聞いたことある。鶴瓶さん。お世話になってて、鶴瓶さんの番組の前説もやってたのに」と、笑福亭鶴瓶の実名を挙げて暴露した。

みなみかわは「そんなヤツ、おる？日本に」と焦り顔を浮かべつつ、ブレーク前の結婚報告の際のエピソードを回想。「まったく仕事がない状態だったから、鶴瓶師匠が『売れる光、見えてんのか？』と言われて。『俺しか見えない光、見えてますよ』みたいに返したら、『あ？』って言われたんです。鶴瓶師匠って、松竹芸人に厳しい一面あるんで。個人的に怖かっただけです」。当時のやりとりを詳細に思い起こして、軽蔑については全面否定した。

共演陣からは「共演ＮＧ、大阪では出してる」と疑惑をツッコまれたが、「大阪では自由にしてない」と必死に釈明していた。