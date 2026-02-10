福大大濠が「NBA docomo」とパートナーシップ契約締結…高校生が世界最高峰の舞台を解説

株式会社NTTドコモ（以下ドコモ）は、2月10日、福岡大学附属大濠高校男子バスケットボール部「TROJANS」と、ドコモが提供するサービス「NBA docomo」におけるコンテンツパートナーシップ契約を締結したことを発表した。

今回のパートナーシップでは、福大大濠の部室など校内で「NBA docomo」を視聴できる環境を整え、選手たちが日常的にNBAに触れる機会を創出するほか、福大大濠の選手や指導者の協力のもと「NBA docomo」のオリジナルコンテンツを制作し、現役の部活動生ならではの視点でコメントや解説する様子の提供なども行われる。

福大大濠は、これまで数多くの日本代表選手やBリーガーを輩出し、現在ウインターカップ2連覇中の全国屈指の名門校。世界最高峰のリーグであるNBAを「教材」として日常に取り入れることで、チームのさらなる強化を図るとともに、日本のバスケットボール界の未来を担う人材育成を加速させる狙いだ。

今回の発表に際し、福大大濠の片峯聡太コーチは以下のようにコメントしている。

「この度のNTTドコモ様（NBA docomo）とのパートナーシップ契約は、日本のバスケットボール界、とりわけ次世代を担う高校生にとって大きな希望となる取り組みだと感じています。世界最高峰のリーグであるNBAの価値観やプレースタイル、そして挑戦し続ける姿勢に触れる機会が広がることは、高校生にとって技術向上だけでなく、競技に向き合う姿勢や夢の描き方そのものを学ぶ貴重な教育機会になると感じています。

この取り組みをきっかけに、アンダーカテゴリーの世界がより広い視野と高い志を持つ競技文化へと発展し、未来のバスケットを担う人材が育っていくことを、現場の指導者として心から願っています」

