【早期天候情報】2月15日（日）頃から全国的に10年に1度程度の高温か【気象庁発表】
気象庁は今月9日、気温に関する早期天候情報を発表しました。
2月15日頃から全国的に著しい高温になる可能性があるということです。
北海道地方
高温に関する早期天候情報（北海道地方）
令和８年２月９日１４時３０分 札幌管区気象台 発表
北海道地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上
北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。
東北地方
高温に関する早期天候情報（東北地方）
令和８年２月９日１４時３０分 仙台管区気象台 発表
東北地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
関東甲信地方
高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）
令和８年２月９日１４時３０分 気象庁 発表
関東甲信地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高く、１５日頃からはかなり高くなる見込みです。
農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
北陸地方
高温に関する早期天候情報（北陸地方）
令和８年２月９日１４時３０分 新潟地方気象台 発表
北陸地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。
農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
東海地方
高温に関する早期天候情報（東海地方）
令和８年２月９日１４時３０分 名古屋地方気象台 発表
東海地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる見込みです。
農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
近畿地方
高温に関する早期天候情報（近畿地方）
令和８年２月９日１４時３０分 大阪管区気象台 発表
近畿地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる見込みです。
農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
中国地方
高温に関する早期天候情報（中国地方）
令和８年２月９日１４時３０分 広島地方気象台 発表
中国地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。
農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
四国地方
高温に関する早期天候情報（四国地方）
令和８年２月９日１４時３０分 高松地方気象台 発表
四国地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる見込みです。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
九州北部地方（山口県を含む）
高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））
令和８年２月９日１４時３０分 福岡管区気象台 発表
九州北部地方（山口県を含む） ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．１℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
九州南部・奄美地方
高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）
令和８年２月９日１４時３０分 鹿児島地方気象台 発表
九州南部・奄美地方 ２月１５日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．１℃以上
九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日頃からはかなり高くなる可能性があります。
農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。