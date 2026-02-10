湘南GKポープ・ウィリアムがベルギー2部に期限付き移籍
湘南ベルマーレは10日、GKポープ・ウィリアム(31)がベルギー2部のベールスホットに期限付き移籍することが決まったと発表した。移籍期間は今年6月30日までとなっている。
ポープは昨年7月、横浜FMから湘南に加入。J1リーグ戦7試合に出場していた。ベールスホットには元日本代表MF原口元気とMF倍井謙も所属しており、3人目の日本人選手となる。
ポープはクラブを通じて「この度、ベルギー2部のK.ベールスホットV.A.に期限付き移籍することになりました。僕の人生は、常に困難や立ちはだかる壁があり、挑戦と失敗の連続でした。それでも、そこから逃げることだけはせずに生きてきました。目を背けたくなるような現実と向き合う中で、一度壊れた自分を取り戻していく日々に、今は充実感を感じています。今年の湘南ベルマーレは、長澤徹さんのもと、本当に素敵なチームになると感じています。僕のことも、頭の片隅に置いておいてください。いってきます」とコメントしている。
