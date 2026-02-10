水戸が元甲府FWマテウス・レイリアを獲得「大変光栄に思います」
水戸ホーリーホックは10日、昨季限りでヴァンフォーレ甲府を退団していたFWマテウス・レイリア(31)が加入することが決まったと発表した。
ブラジル出身のレイリアは2021年夏、カターレ富山に加入し、24年までの3年半でJ3リーグ通算81試合17得点を記録。昨季は甲府でプレーし、J2リーグ戦31試合2得点の成績を残していた。
レイリアは水戸を通じて「水戸ホーリーホックでこの新しい挑戦をスタートできることを大変光栄に思います。信頼していただき、このユニフォームを着る機会を与えてくれたことに感謝します。とても嬉しく、モチベーション高く、強い決意と集中力、そして日々チームに貢献したいという気持ちでここに来ました。クラブの歴史を尊重しながら、良いシーズンになるよう全力を尽くします。スタジアムでサポーターのエネルギーを感じるのが今から楽しみです。ピッチの中で常に全力を尽くし、責任感とリスペクトを持ってプレーすることを約束します。
チームメイトと共に、クラブのすべての目標達成に貢献したいです」と意気込んだ。
ブラジル出身のレイリアは2021年夏、カターレ富山に加入し、24年までの3年半でJ3リーグ通算81試合17得点を記録。昨季は甲府でプレーし、J2リーグ戦31試合2得点の成績を残していた。
レイリアは水戸を通じて「水戸ホーリーホックでこの新しい挑戦をスタートできることを大変光栄に思います。信頼していただき、このユニフォームを着る機会を与えてくれたことに感謝します。とても嬉しく、モチベーション高く、強い決意と集中力、そして日々チームに貢献したいという気持ちでここに来ました。クラブの歴史を尊重しながら、良いシーズンになるよう全力を尽くします。スタジアムでサポーターのエネルギーを感じるのが今から楽しみです。ピッチの中で常に全力を尽くし、責任感とリスペクトを持ってプレーすることを約束します。
チームメイトと共に、クラブのすべての目標達成に貢献したいです」と意気込んだ。