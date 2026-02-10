元飛び込み日本代表でタレントの馬淵優佳（31）が2月10日、自身のInstagramを更新。競泳男子日本代表の瀬戸大也（31）との離婚が成立したことを報告した。同日、瀬戸も自身のSNSを通じて同様の発表を行っており、スポーツ界のビッグカップルがそれぞれの道を進むこととなった。

馬淵はInstagramのストーリーズでメッセージ画像を投稿。「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」とファンや関係者に向けて伝えた。続けて「今後は子どもたちとの生活を大切にまもりながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります」とつづり、シングルマザーとして、またタレントとして活動していく強い決意をにじませている。最後は「引き続き温かく見守っていただけましたら嬉しく思います」と結んだ。

この投稿には、「瀬戸大也離婚したのかあ」といった驚きの声に加え、「逆にまだ離婚してなかったんだ」といった率直なコメントも。また、「瀬戸大也と馬淵優佳、離婚かぁ。運動神経抜群のカップルやったのになぁ」と、トップアスリート同士の夫婦関係の終わりを惜しむ声も上がっている。