BLACKPINKのLISA（リサ）が自身のInstagramを更新。長野・白馬でスノーボードを楽しむ姿を投稿し、注目を集めている。

【写真】BLACKPINKリサ、スノーウェアでカツカレーを楽しむ（6枚目）／雪景色に黒ビキニで佇む姿

■BLACKPINKリサ、ゲレンデを闊歩し無邪気な笑顔を見せた

先日、長野の雪景色の中で撮影したビキニ姿のオフショットが話題を呼んだリサ。

今回の投稿では、「（スノーボードの）インストラクターを募集中です」という英語のコメントと共に複数枚の写真を公開した。そこに映し出されているのは、柔らかなイエローカラーのスノーウェアに身を包み、スノーボードを手に立つリサの姿だ（1枚目）。雪景色の中に抜群のスタイルが映え、背後には「白馬岩岳マウンテンリゾート」の看板を見ることができる。続けて、ケーブルカーに乗る姿（2枚目）やゲレンデでポーズを決めるカット（3、4、8枚目）など冬のアクティビティを楽しんでいる様子が収められている。

特に注目を集めたのは、日本のスキー場の定番メニューであるカツカレーを前に、柔らかな笑顔を浮かべているショットだ。さらに、変装をせずにカメラをちらりと見つめながら無邪気に歩く様子も披露されており、晴れた空の下で楽しい時間を過ごす無邪気な笑顔を見せた。

SNSでは、「まさかリサが白馬に?!」「スキー場に女神降臨してる」「いつも行ってるスキー場にリサいるのやばい」「一緒に滑りたい！」「カメラ目線で歩く姿可愛すぎ」など、驚きと歓喜の声が相次いで寄せられている。

■写真：ゲレンデの定番！？カツカレーを楽しむリサ

■長野の雪景色に黒ビキニで佇むBLACKPINKリサ