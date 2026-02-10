主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 186( 186)
TOPIX先物 3月限 137( 137)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 453( 453)
日経225ミニ 3月限 2376( 2376)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 38( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1445( 789)
6月限 36( 34)
TOPIX先物 3月限 265( 173)
日経225ミニ 2月限 5829( 2169)
3月限 101646( 53290)
4月限 60( 20)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1005( 603)
6月限 21( 17)
日経225ミニ 2月限 2745( 1263)
3月限 49657( 24751)
4月限 68( 18)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 128( 128)
6月限 19( 19)
日経225ミニ 2月限 146( 146)
3月限 5669( 5669)
4月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 520( 520)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 2月限 442( 442)
3月限 23961( 23961)
4月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
