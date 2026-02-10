　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 186(　　 186)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 137(　　 137)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　15(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 453(　　 453)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2376(　　2376)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　38(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1445(　　 789)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　36(　　　34)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 265(　　 173)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5829(　　2169)
　　　　　 　 　 3月限　　　101646(　 53290)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　60(　　　20)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1005(　　 603)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　17)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2745(　　1263)
　　　　　 　 　 3月限　　　 49657(　 24751)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　68(　　　18)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 146(　　 146)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5669(　　5669)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 520(　　 520)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 442(　　 442)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23961(　 23961)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

