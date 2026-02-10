主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4394( 1976)
6月限 650( 0)
TOPIX先物 3月限 1985( 1109)
日経225ミニ 3月限 2815( 2729)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1725( 706)
TOPIX先物 3月限 1698( 1522)
日経225ミニ 2月限 2800( 900)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 385( 0)
TOPIX先物 3月限 521( 287)
日経225ミニ 3月限 38( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3843( 1076)
TOPIX先物 3月限 4528( 1062)
日経225ミニ 2月限 18750( 0)
3月限 4549( 4527)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2642( 616)
6月限 100( 0)
日経225ミニ 2月限 17000( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2586( 1389)
6月限 48( 32)
TOPIX先物 3月限 428( 306)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 6745( 2445)
3月限 108659( 47317)
4月限 60( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1931( 1515)
6月限 65( 35)
日経225ミニ 2月限 3189( 1159)
3月限 56323( 27799)
4月限 46( 34)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 11)
日経225ミニ 2月限 406( 406)
3月限 5714( 5714)
4月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 996( 996)
6月限 29( 29)
TOPIX先物 3月限 431( 431)
日経225ミニ 2月限 801( 801)
3月限 30919( 30919)
4月限 44( 44)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
