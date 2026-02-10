　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4394(　　1976)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 650(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1985(　　1109)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2815(　　2729)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1725(　　 706)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1698(　　1522)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2800(　　 900)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 385(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 521(　　 287)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　38(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3843(　　1076)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4528(　　1062)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 18750(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4549(　　4527)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2642(　　 616)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 17000(　　 500)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2586(　　1389)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　48(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 428(　　 306)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6745(　　2445)
　　　　　 　 　 3月限　　　108659(　 47317)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　60(　　　12)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1931(　　1515)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　65(　　　35)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3189(　　1159)
　　　　　 　 　 3月限　　　 56323(　 27799)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　46(　　　34)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 406(　　 406)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5714(　　5714)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 996(　　 996)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 431(　　 431)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 801(　　 801)
　　　　　 　 　 3月限　　　 30919(　 30919)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　44(　　　44)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース