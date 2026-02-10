外国証券 先物取引高情報まとめ（2月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12748( 12087)
6月限 572( 72)
TOPIX先物 3月限 10672( 10672)
日経225ミニ 2月限 5756( 5756)
3月限 188001( 188001)
4月限 52( 52)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5328( 5328)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 11804( 11804)
日経225ミニ 2月限 1777( 1777)
3月限 99510( 99510)
4月限 38( 38)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 351( 241)
TOPIX先物 3月限 1645( 1645)
日経225ミニ 3月限 851( 851)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1148( 956)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2509( 2195)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 3684( 3666)
4月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1380( 1293)
TOPIX先物 3月限 2073( 2073)
日経225ミニ 3月限 2259( 2259)
4月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2016( 964)
TOPIX先物 3月限 1200( 1200)
日経225ミニ 3月限 5862( 5862)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5395( 5395)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 6342( 6342)
日経225ミニ 2月限 3181( 3181)
3月限 49002( 49002)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1174( 1166)
TOPIX先物 3月限 836( 836)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 753( 240)
TOPIX先物 3月限 1533( 1533)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 503( 0)
6月限 500( 0)
TOPIX先物 3月限 135( 135)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 284( 284)
日経225ミニ 3月限 844( 844)
4月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12748( 12087)
6月限 572( 72)
TOPIX先物 3月限 10672( 10672)
日経225ミニ 2月限 5756( 5756)
3月限 188001( 188001)
4月限 52( 52)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5328( 5328)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 11804( 11804)
日経225ミニ 2月限 1777( 1777)
3月限 99510( 99510)
4月限 38( 38)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 351( 241)
TOPIX先物 3月限 1645( 1645)
日経225ミニ 3月限 851( 851)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1148( 956)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2509( 2195)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 3684( 3666)
4月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1380( 1293)
TOPIX先物 3月限 2073( 2073)
日経225ミニ 3月限 2259( 2259)
4月限 15( 15)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2016( 964)
TOPIX先物 3月限 1200( 1200)
日経225ミニ 3月限 5862( 5862)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5395( 5395)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 6342( 6342)
日経225ミニ 2月限 3181( 3181)
3月限 49002( 49002)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1174( 1166)
TOPIX先物 3月限 836( 836)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 753( 240)
TOPIX先物 3月限 1533( 1533)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 503( 0)
6月限 500( 0)
TOPIX先物 3月限 135( 135)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 284( 284)
日経225ミニ 3月限 844( 844)
4月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース