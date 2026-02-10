　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12748(　 12087)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 572(　　　72)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10672(　 10672)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5756(　　5756)
　　　　　 　 　 3月限　　　188001(　188001)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　52(　　　52)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5328(　　5328)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11804(　 11804)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1777(　　1777)
　　　　　 　 　 3月限　　　 99510(　 99510)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　38(　　　38)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 351(　　 241)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1645(　　1645)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 851(　　 851)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1148(　　 956)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2509(　　2195)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3684(　　3666)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1380(　　1293)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2073(　　2073)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2259(　　2259)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　15(　　　15)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2016(　　 964)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1200(　　1200)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5862(　　5862)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5395(　　5395)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6342(　　6342)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3181(　　3181)
　　　　　 　 　 3月限　　　 49002(　 49002)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1174(　　1166)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 836(　　 836)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 753(　　 240)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1533(　　1533)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 503(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 135(　　 135)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 284(　　 284)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 844(　　 844)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース