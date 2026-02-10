外国証券 先物取引高情報まとめ（2月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 32603( 27886)
6月限 77( 67)
TOPIX先物 3月限 25009( 23120)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 28783( 12283)
3月限 245207( 245046)
4月限 154( 154)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16977( 15502)
6月限 618( 218)
TOPIX先物 3月限 23981( 23140)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 20192( 11792)
3月限 153300( 153277)
4月限 135( 135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4124( 1254)
6月限 1200( 0)
TOPIX先物 3月限 4844( 2037)
日経225ミニ 2月限 10250( 500)
3月限 13865( 13865)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5311( 2798)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 11134( 5651)
日経225ミニ 2月限 10056( 56)
3月限 7056( 6968)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4369( 2064)
6月限 15( 5)
TOPIX先物 3月限 9594( 4733)
日経225ミニ 2月限 4901( 1401)
3月限 13594( 12394)
4月限 24( 24)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5682( 3778)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 9550( 4553)
日経225ミニ 2月限 1770( 0)
3月限 11666( 11490)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9474( 9121)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 11728( 11113)
日経225ミニ 2月限 6787( 6017)
3月限 78227( 78227)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1904( 879)
TOPIX先物 3月限 1346( 812)
日経225ミニ 2月限 6676( 676)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2121( 0)
TOPIX先物 3月限 7279( 1429)
日経225ミニ 2月限 10720( 1280)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 797( 0)
6月限 750( 0)
TOPIX先物 3月限 1550( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 802( 802)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 945( 945)
日経225ミニ 4月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
