　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 32603(　 27886)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　77(　　　67)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25009(　 23120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 28783(　 12283)
　　　　　 　 　 3月限　　　245207(　245046)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 154(　　 154)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16977(　 15502)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 618(　　 218)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 23981(　 23140)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 20192(　 11792)
　　　　　 　 　 3月限　　　153300(　153277)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 135(　　 135)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4124(　　1254)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4844(　　2037)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 10250(　　 500)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13865(　 13865)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5311(　　2798)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11134(　　5651)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 10056(　　　56)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7056(　　6968)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4369(　　2064)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9594(　　4733)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4901(　　1401)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13594(　 12394)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　24(　　　24)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5682(　　3778)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9550(　　4553)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1770(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11666(　 11490)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9474(　　9121)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11728(　 11113)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6787(　　6017)
　　　　　 　 　 3月限　　　 78227(　 78227)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1904(　　 879)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1346(　　 812)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6676(　　 676)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2121(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7279(　　1429)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 10720(　　1280)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 797(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 750(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1550(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 802(　　 802)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 945(　　 945)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース