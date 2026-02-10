日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。





◯5万6750円プット

取引高(立会内)

ソシエテジェネラル証券 1( 1)

楽天証券 1( 1)





◯5万7000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 19( 19)

松井証券 13( 13)

SBI証券 6( 6)

ソシエテジェネラル証券 1( 1)

楽天証券 17( 1)









※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース

