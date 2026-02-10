「日経225オプション」2月限プット手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 13( 13)
SBI証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 17( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 13( 13)
SBI証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 17( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース