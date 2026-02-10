「日経225オプション」2月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 15( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1496( 1136)
JPモルガン証券 582( 582)
ゴールドマン証券 600( 300)
BNPパリバ証券 230( 205)
ソシエテジェネラル証券 177( 177)
シティグループ証券 149( 149)
松井証券 132( 132)
モルガンMUFG証券 104( 104)
ビーオブエー証券 87( 87)
SBI証券 112( 68)
楽天証券 71( 47)
三菱UFJeスマート 30( 30)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
バークレイズ証券 35( 0)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
楽天証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 151( 121)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
松井証券 19( 19)
SBI証券 10( 6)
楽天証券 10( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 30( 0)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
松井証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
JPモルガン証券 120( 0)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
松井証券 14( 14)
楽天証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
