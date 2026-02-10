「日経225オプション」2月限コール手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万円コール
取引高(立会内)
楽天証券 428( 340)
ABNクリアリン証券 331( 331)
SBI証券 615( 287)
BNPパリバ証券 1484( 134)
松井証券 134( 134)
三菱UFJeスマート 61( 61)
JPモルガン証券 25( 25)
山和証券 21( 21)
UBS証券 20( 20)
マネックス証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 404( 404)
SBI証券 558( 266)
松井証券 243( 243)
ソシエテジェネラル証券 204( 204)
ゴールドマン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 77( 77)
楽天証券 147( 75)
三菱UFJeスマート 51( 51)
UBS証券 40( 40)
マネックス証券 28( 28)
みずほ証券 10( 10)
山和証券 9( 9)
岩井コスモ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 265( 265)
ビーオブエー証券 135( 135)
SBI証券 320( 130)
ソシエテジェネラル証券 129( 129)
ゴールドマン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 70( 70)
松井証券 62( 62)
シティグループ証券 60( 60)
楽天証券 67( 49)
三菱UFJeスマート 27( 27)
インタラクティブ証券 15( 15)
マネックス証券 6( 6)
みずほ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
広田証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万円コール
取引高(立会内)
楽天証券 428( 340)
ABNクリアリン証券 331( 331)
SBI証券 615( 287)
BNPパリバ証券 1484( 134)
松井証券 134( 134)
三菱UFJeスマート 61( 61)
JPモルガン証券 25( 25)
山和証券 21( 21)
UBS証券 20( 20)
マネックス証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
岩井コスモ証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 404( 404)
SBI証券 558( 266)
松井証券 243( 243)
ソシエテジェネラル証券 204( 204)
ゴールドマン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 77( 77)
楽天証券 147( 75)
三菱UFJeスマート 51( 51)
UBS証券 40( 40)
マネックス証券 28( 28)
みずほ証券 10( 10)
山和証券 9( 9)
岩井コスモ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 265( 265)
ビーオブエー証券 135( 135)
SBI証券 320( 130)
ソシエテジェネラル証券 129( 129)
ゴールドマン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 70( 70)
松井証券 62( 62)
シティグループ証券 60( 60)
楽天証券 67( 49)
三菱UFJeスマート 27( 27)
インタラクティブ証券 15( 15)
マネックス証券 6( 6)
みずほ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
広田証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース