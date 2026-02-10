「日経225オプション」2月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4507( 1177)
SBI証券 2181( 575)
BNPパリバ証券 1069( 569)
楽天証券 612( 534)
松井証券 255( 255)
ソシエテジェネラル証券 325( 225)
ゴールドマン証券 604( 124)
三菱UFJeスマート 112( 112)
JPモルガン証券 390( 110)
UBS証券 185( 85)
フィリップ証券 41( 41)
バークレイズ証券 32( 32)
山和証券 22( 22)
岡三証券 21( 21)
岩井コスモ証券 15( 15)
マネックス証券 15( 15)
広田証券 15( 15)
シティグループ証券 14( 14)
インタラクティブ証券 13( 13)
野村証券 10( 10)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3441( 1341)
野村証券 463( 463)
BNPパリバ証券 385( 385)
モルガンMUFG証券 262( 262)
SBI証券 680( 244)
ソシエテジェネラル証券 174( 174)
楽天証券 263( 145)
松井証券 89( 89)
バークレイズ証券 75( 75)
UBS証券 173( 73)
JPモルガン証券 830( 70)
三菱UFJeスマート 59( 59)
ゴールドマン証券 50( 50)
ビーオブエー証券 40( 40)
岩井コスモ証券 30( 30)
インタラクティブ証券 25( 25)
広田証券 16( 16)
SMBC日興証券 10( 10)
安藤証券 9( 9)
フィリップ証券 9( 9)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
バークレイズ証券 70( 70)
広田証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 64)
JPモルガン証券 42( 42)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
