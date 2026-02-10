●今夜は一時本降り あす11日(水・祝)雨は朝まで

●今週後半にかけて 次第に春先取りの暖かさに

●気温上昇とともに そろそろスギ花粉の飛散に注意

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう10日(火)の県内は、昼頃から次第に、山間部でも雪ではなく雨が降ったり止んだりの天気に。また、ぐずつく天気となったため気温の上がり方が鈍く、降る雨がとても冷たい雨にもなっています。





上空の寒気は抜けてきており、このあとも雨が雪に変わることはなさそうですが、今夜～あす11日(水・祝)朝にかけて、九州、四国から本州の南岸を低気圧や前線が通過することで、ぐずつく空模様が続きます。





雨は今夜の遅い時間ほど本降りとなっていきます。標高が高い場所でも基本的に雪ではなく雨ですが、夜中で気温は低めではあるので、降る雨は、かなり冷たい雨にはなりそうです。





あす11日(水・祝)夜が明ける頃まで、ぐずつく天気が続きそうですが、日中は低気圧が東に遠ざかるため、雨は止んでくる見込みで、まだ雲は残りやすいものの、午後ほど、少し空が明るくなることもあるでしょう。





あす、雨が落ち着いてきてからは、まずまず順調に気温が上がり、最高気温2ケタが戻ってくる日々に。日中は15度を超えてくる、先週のような春先取りの暖かさとなる日も再びやってきそうです。

ただ、もう2月も中旬に入ります。そんな中で春先取りの暖かさがやってくるとなると、そろそろスギ花粉の本格飛散が始まってくる心配があります。

アレルギー症状を抑える薬の服用などの対策は、花粉が飛び始める少し前から始めておくことが大切、とされています。そろそろ花粉シーズンへの意識も高めておいて頂きたいと思います。





今夜は本降りの雨となってきますが、あす11日(水・祝)朝までで、その雨はおおむね終わりそうです。日中は雲はなかなか取れにくいものの、瀬戸内側を中心に午後は少し日が差すタイミングもあるでしょう。

また、多くの所で日中の気温は10度以上…2桁となり、昼間は少し寒さは和らぎそうです。





今週後半は日中の気温が15度を超える日も出てくるなど、再び春を先取りの暖かさとなってくるでしょう。空模様は、木曜日、金曜日、土曜日と晴れ間多めですが、日曜日は気圧の谷の通過で一時ぐずつく可能性があり、この先、だんだん春らしく天気は周期的に変わりやすくなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

