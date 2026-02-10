夏帆、華やかなニットコーデ披露 バレンタインデーに意気込み「お菓子作りに目覚めまして」
俳優の夏帆が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
【全身ショット】可愛すぎる…華やかなニットコーデを披露した夏帆
夏帆は、「2026年春夏 コレクション」の装いで登場。柔らかなカシミアニットに軽やかなチュールスカートを合わせ透明感のあるコーディネートに。「マイ ディオール」バッグを手に、華やかなオーラを放っていた。衣装については「エレガントで、でも着心地のいいニットに、チュールスカートの合わせが自分好みだなと思います」とにっこり。
まもなく迎えるバレンタインデーについて聞かれると「バレンタインデーらしい甘酸っぱいエピソードを残念ながら持ち合わせていなくてですね…」と苦笑い。これまでチョコは作ってこなかったそうだが、「最近お菓子作りに目覚めまして、せっかくなので今年は何か作れたらいいなと思っています」と意気込んでいた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
