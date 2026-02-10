織田裕二、俳優キャリア最大の挑戦「人生に良い影響を与えてくれた」『北方謙三 水滸伝』2・15放送開始
壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集める北方謙三の大河小説『水滸伝』を初めて映像化した連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、2月15日から放送・配信される。このたび、主演の織田裕二が演じる主人公・宋江（そうこう）の場面写真3点が公開された。
【動画】織田裕二演じる宋江のキャラPV
本作は、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。織田をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す。
本年秋に最新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公開が予定されていてる『踊る大捜査線』シリーズを筆頭に、ドラマ『東京ラブストーリー』（1991年）や『SUITS/スーツ』シリーズ（2018年、20年）、映画『アマルフィ 女神の報酬』（09年）などの数々の話題作で主演を務め、長きに渡って日本のエンタテインメント界の中心として、活躍し続けている。
そんな織田をもってして、俳優キャリア最大の挑戦となったのが本作の宋江役。表向きは下級役人ながら、世の腐敗を憂い、世直しの書「替天行道（たいてんぎょうどう）」を記すことで国家権力に立ち向かう静なるカリスマ。武力や知略で突出した人物ではないものの、人情味あふれる人柄で仲間を引き寄せる宋江というキャラクターは、織田がこれまで演じてきたエネルギッシュな主人公像とは異なる存在だ。
織田は「周囲にヒーロータイプの仲間が多い中、決してヒーロー気質ではない主人公。どう演じれば皆がついてくる人物になるのか、日々試行錯誤していました」と役作りへの思いを明かしている。
本作への参加については、「この作品に参加させてもらうにあたっては、何を学べるのかがとても楽しみで。自分がまだ知らないことに出会えるんじゃないか、作品を通じて僕自身が成長できる出会いがあるんじゃないかと」と心境を明かすとともに、長きにわたる撮影を経て、「たくさんのことを学び、自分の人生に良い影響を与えてくれた作品だと思っています」と振り返った。
今回解禁された新場面写真では、“替天行道”を真剣な表情で書き記す姿や、賊徒に襲われた村を前に心を痛める様子、右腕として活躍する魯智深（金児憲史）と笑顔で語らう場面など、宋江の人柄と生き様が映し出されている。
織田は本作について、「一部のシーンをすごい現場で撮影するような作品はありますが、本作は毎回がクライマックスなのかと言わんばかりの撮影でした。時代や国設定は違えど、今を生きる我々にも通ずる部分はたくさんあるんだなと思います。（時代が移っても）人の変わらない部分や、逆に現代ではこういった部分が足りていないんじゃないかというところなど、改めてこの作品を通じてたくさんのことに気づかせてもらえました」と熱い想いを語っている。
宋江と共に梁山泊を率いるもう一人の頭領・晁蓋（ちょうがい）を演じた反町は、織田との共演について、「元々お付き合いもあるので、自然と息が合う感じはすごくありましたし、その良い空気感がお互いの芝居にもうまく反映されていると思います」とコメント。織田と同様、長年にわたり日本中のファンを魅了し続けてきた反町と共に描かれる、二人のリーダーによる物語もまた、大きな見どころとなっている。
【動画】織田裕二演じる宋江のキャラPV
本作は、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。織田をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す。
そんな織田をもってして、俳優キャリア最大の挑戦となったのが本作の宋江役。表向きは下級役人ながら、世の腐敗を憂い、世直しの書「替天行道（たいてんぎょうどう）」を記すことで国家権力に立ち向かう静なるカリスマ。武力や知略で突出した人物ではないものの、人情味あふれる人柄で仲間を引き寄せる宋江というキャラクターは、織田がこれまで演じてきたエネルギッシュな主人公像とは異なる存在だ。
織田は「周囲にヒーロータイプの仲間が多い中、決してヒーロー気質ではない主人公。どう演じれば皆がついてくる人物になるのか、日々試行錯誤していました」と役作りへの思いを明かしている。
本作への参加については、「この作品に参加させてもらうにあたっては、何を学べるのかがとても楽しみで。自分がまだ知らないことに出会えるんじゃないか、作品を通じて僕自身が成長できる出会いがあるんじゃないかと」と心境を明かすとともに、長きにわたる撮影を経て、「たくさんのことを学び、自分の人生に良い影響を与えてくれた作品だと思っています」と振り返った。
今回解禁された新場面写真では、“替天行道”を真剣な表情で書き記す姿や、賊徒に襲われた村を前に心を痛める様子、右腕として活躍する魯智深（金児憲史）と笑顔で語らう場面など、宋江の人柄と生き様が映し出されている。
織田は本作について、「一部のシーンをすごい現場で撮影するような作品はありますが、本作は毎回がクライマックスなのかと言わんばかりの撮影でした。時代や国設定は違えど、今を生きる我々にも通ずる部分はたくさんあるんだなと思います。（時代が移っても）人の変わらない部分や、逆に現代ではこういった部分が足りていないんじゃないかというところなど、改めてこの作品を通じてたくさんのことに気づかせてもらえました」と熱い想いを語っている。
宋江と共に梁山泊を率いるもう一人の頭領・晁蓋（ちょうがい）を演じた反町は、織田との共演について、「元々お付き合いもあるので、自然と息が合う感じはすごくありましたし、その良い空気感がお互いの芝居にもうまく反映されていると思います」とコメント。織田と同様、長年にわたり日本中のファンを魅了し続けてきた反町と共に描かれる、二人のリーダーによる物語もまた、大きな見どころとなっている。