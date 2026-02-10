Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月10日の第1試合に出場する4選手を発表した。リーグ戦も残り4分の1に差し掛かり、各チームは順位を強く意識しながらの戦いに突入している。そんな中、第1試合の卓組みはMリーグでも屈指の実力を誇る選手がずらり。玄人好みの技や読みの応酬に期待がかかる。

【映像】リーグ屈指の実力者が4人集結

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、BEAST X・下石戟（協会）というリーグ1年目から大活躍している2人は、開幕前から評判は戦った。それだけに、このぐらいの活躍は選手たちからすれば想定内だったかもしれない。ただし、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）と、リーグ初年度から引っ張ってきた存在からすれば、黙ってはいられないところ。リーグ順位もさることながら、純粋のこの強者4人の組み合わせで、どんな麻雀が展開されるかは麻雀好きであるほど楽しみでたまらない。

【2月10日第1試合】

EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）個人13位 ＋128.6

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人18位 ＋4.7

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人6位 ＋220.0

BEAST X・下石戟（協会）個人3位 ＋373.5

【2月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋965.6（94/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋545.1（96/120）

3位 BEAST X ＋340.8（96/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋119.2（94/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.1（94/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲40.4（94/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲48.1（96/120）

8位 EARTH JETS ▲590.1（96/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲590.9（94/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲815.3（98/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

