ミラノ・コルティナオリンピックの日本勢は９日までに、スノーボード、フィギュアスケート、スキージャンプ、スピードスケートでメダリストが誕生。

フリースタイルスキーも有力種目であるモーグルが１０日、始まった。前回北京大会銅メダルの堀島行真（２８）（トヨタ自動車）をはじめ、男女それぞれ４人が出場。この日の予選は男子が日本時間午後７時１５分、女子が同１０時１５分開始。まずは男子が１２日、女子が１１日に予定されている決勝進出を目指す。

ノルウェー語などで「雪のコブ」を意味するモーグルは、コブのある急斜面を滑るターン技術と、２度のエアの難易度や完成度を審判が採点し、タイムによるポイントを加えた合計得点で順位を競う。五輪では１９９２年アルベールビル大会から正式競技となった。

初のメダルは長野大会の里谷「金」

モーグルの日本勢が初めてメダルを獲得したのは９８年長野大会。里谷多英が金メダルに輝くと、続く２００２年のソルトレークシティー大会でも里谷が銅を獲得した。４大会ぶりとなるメダルが１８年平昌大会で原大智が獲得した銅で、男子では初だった。この大会で１１位に終わった堀島は雪辱を期した前回北京大会で銅メダルを獲得。モーグルの日本勢に通算４個目のメダルをもたらすとともに、開会式翌日の決勝だったこともあり、日本勢の同大会第１号メダルでもあった。

その堀島は昨年の世界選手権（スイス）で２０１７年以来の優勝を果たす快挙。一方で直後にアクシデントに見舞われた。２選手が並走して争うデュアルモーグル準決勝で左膝を負傷、決勝を棄権したのだ。

「９９％治っても１％の不安はあった」というオリンピックシーズンの幕開けだったが、昨年１２月のワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦（フィンランド）では、世界選手権でも披露した、体の軸をずらして横に４回転する大技「コーク１４４０」を繰り出し、見事に優勝。不安を拭い去ると、米ニューハンプシャー州で先月に行われた第５戦でも今季２勝目を挙げ、Ｗ杯の通算勝利を２４に伸ばしてみせた。

今回のオリンピックでは、初採用されたデュアルモーグルとの２種目で頂点に挑む。１４年ソチ大会「銀」、１８年平昌大会「金」、前回北京大会「銀」で、Ｗ杯通算１００勝を達成したミカエル・キングズベリー（カナダ）との優勝争いが注目されそうだ。

女子では冨高日向子（多摩大ク）（２５）らが上位をうかがう。冨高は昨年３月の同じ世界選手権で銀メダルを獲得、女子モーグルの日本勢のメダルは１３年大会の伊藤みきの「銀」以来６大会ぶりだった。

兄妹の出場も

今回の男女のモーグルでは、藤木豪心（イマトク）（２８）と藤木日菜（武庫川女大院）（２４）の兄妹も出場する。先月中旬に代表入りを確実にした際には、「オリンピックは２回、（代表争いで敗れて）逃しているので」と兄は感慨もひとしおの様子。一緒に五輪に行くことが「ずっと夢だった」という妹も「楽しみでしょうがない」と笑顔を見せていた。そろって初のオリンピックに挑む。