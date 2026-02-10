◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)

木原龍一選手が熱い言葉でフィギュア団体の絆を強めました。

日本オリンピック委員会のInstagramが日本時間9日に投稿したのは、フィギュアスケート団体決勝数日前のメンバーの様子。

にぎやかな様子で談笑していた選手らですが、最年長の“りくりゅう”ペアの木原選手が「真面目に一回締めていい」と切り出します。

木原選手はまず「俺はたぶん史上最強のメンバーだと思ってる」と語ります。さらに「13年前、団体始まった時は絶対こういう立場に日本がなることは俺は思えなかった。でもみんなが積み重ねてきて今、挑戦できるチャンスを持ってる」とこれまでの団体の道のりと成長を力強く口にします。

そして「だから自分たちが積み重ねてきた練習を信じて絶対ポジティブにいけば、最後の最後で積み上げてきたものが絶対に出るから、みんなでぶっちぎっていこう。絶対挑戦できる俺たち」と熱い胸の内を明かしました。

木原選手の熱い言葉で結束力を高めたフィギュアスケート団体の日本代表は、何度も素晴らしい演技を披露し、2大会連続の銀メダルに輝きました。