痩せ体質に近づける。１日１セット【姿勢を整えつつ体幹を強化する】簡単習慣
何もしないでいると年齢を重ねるごとに筋肉量は減っていくので、当然ながら代謝も低下していってしまうもの。そんな状況を改善するためのアプローチの１つが「体幹を強化すること」です。そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【バシスタアーサナ】。姿勢を整えつつ、効率良く体幹を強化できます。
🌼省エネに見えて腹筋＆体幹にかなり効く。１日５回【ペタンコお腹に導く】簡単習慣
バシスタアーサナ
（１）床に横向きに座り、左脚は横にまっすぐ伸ばし、右脚はひざを曲げて前に出す
▲右手は腰の上に置きます
（２）上半身を持ち上げていく
（３）上半身を持ち上げきったら右腕をまっすぐ上げ、目線を指先に向けて３〜５呼吸（約30秒間）キープして（１）に戻る
▲腕を上げるのが難しい場合は、右手を腰に置いたまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする形でOKです
反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためのポイントは「上半身をしっかり持ち上げること」がポイント。手首を肩の真下に置き、床を手と前に出している足の裏でもグッと押すようにして、全身のバランスを取ってください。手と足できちんとバランスが取れなかったり、お腹に力が入っていないと、上半身がしっかりと上がりきらず、身体が前に傾いてしまったりして効果を得られないので注意しましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞