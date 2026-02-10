去年10月、石川県能美市の職員が自ら命を絶ったのは、上司のパワーハラスメントが原因だとして、市は亡くなった職員の上司を停職6か月の処分とし、市長が会見を行いました。



能美市・井出 敏朗 市長：

「本当に申し訳ございません」



停職6か月の処分となったのは、能美市総務課の課長級の職員です。



能美市によりますと、去年9月に「職場の中で課長がハラスメントに該当する言動がみられる」などと内部申告があり、調査を実施。

調査開始の翌日、総務部の職員が自ら命を絶ち、その後、第三者委員会が設置され、1月に調査結果が報告されました。



報告書によると、処分された職員はミーティングで部下らに対し「時間外が多いのは作業が遅いからだ。事前申請のない残業は受け付けない」などと周知。



また、亡くなった職員を含む3名に対し「残業3兄弟」と呼ぶなど、5つの行為がハラスメントに認定されました。



能美市・井出 敏朗 市長：

「本事案を極めて重く受け止め、二度と繰り返されぬよう相談体制を見直し、すべての職員が安心して働くことができる職場環境の実現に向け、私自らが先頭にたち取り組んでいきたい」



能美市は総務部長をはじめ市長・副市長の給与を3か月減額し、年度内にも再発防止策について取りまとめるとしています。

