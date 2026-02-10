USJの新作ピカチュウグッズが登場！ 3月2日より新商品が順次発売「スーパーマリオ」シリーズのバケットハットなども販売
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月2日より順次販売を予定しているフードおよびグッズ情報を公開した。
USJは3月31日に開業25周年を迎える。これを記念して3月4日より2027年3月30日まで「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに特別な体験にあふれる展開を行なう。開催に先駆けてお祭りを記念したメニューやグッズの情報が公開された。
「ポケットモンスター」シリーズよりピカチュウのグッズや、「スーパーマリオ」シリーズのグッズなどが多数取り揃えられる。
上:サーティワン・チュリトス～ラブポーションサーティワン～、下:サーティワン・チュリトス～ポッピングシャワー～
マヨマヨツナマヨコーンまん
アルトバイエルン・ドッグ ～ミート・モンスター～
ウイスキー角瓶香るティラミス
ヤクルト・ソフトクリームサンデー～マンゴー～
キャラメルポップコーン!? チュリトス
ターキーレッグ!? まん
スタジオ・スターズ 25周年スペシャルプレート(4名用)
BBQ ポークリブ&フライドチキン・プレート
スタジオ・スターズ BLT バーガー・プレート
チキンレッグカレー・プレート
周年オリジナルデザインのコレクタブル コースター
プルドポークバーガー 25周年コースターセット
ミートボール・ピッツァ 25周年コースターセット
スヌーピー・ランチボックス
25周年アニバーサリー・ドリンクカップ
ショルダーストラップ付きマスコット
Tシャツ
ぬいぐるみハット
バケットハット
Tシャツ
チョコクランチ
マスコットキーチェーン、ぬいぐるみなど
パレードフラッグ
フェイスタオル
アソートスウィーツ
Tシャツ
アソートクッキー
