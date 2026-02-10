【ur’s】洗えて高見え。40代の冬〜春にちょうどいい「スウェットライクニット」を選ぶ理由
寒い季節に欠かせないニットですが、40代のデイリー服として選ぶなら「洗えて高見えすること」は外せない条件。さらに今買い足すなら、冬だけで終わらず春先まで着回せる汎用性も欲しいところです。そこで注目したいのが、スウェットの気軽さとニットの上品さを併せ持つ「スウェットライクニット」。きちんと見えとラクさを両立できる、大人世代にちょうどいい１着です。
スウェットとニットのイイトコどり！上品カジュアルが叶う理想的な1着
スウェット風のデザインでカジュアルな雰囲気を持ちながら、ニットならではの品の良さも感じられるスウェットライクニットは、40代の日常に頼れる存在。体のラインを拾いにくい程よい身幅と、どんなボトムスとも合わせやすい着丈で、自然とバランス良く見せてくれます。
▲スウェットライクニット ￥4,389
レーヨン、ポリエステル、ナイロン混のハリ感ある素材は高見えしつつ扱いやすく、今は重ね着で暖かく、春先は１枚で着られるのも魅力。長いシーズン活躍してくれる、頼れるアイテムです。
デニム合わせでも手抜きに見えない。大人カジュアルを更新
スウェット×デニムの定番コーデは、40代になると部屋着感が出やすい組み合わせ。スウェットライクニットなら、スウェットのラフさを残しつつ、ニットのハリ感できちんと感をキープできます。
デニムに合わせるだけで都会的な印象に仕上がり、ネックレスなどのジュエリーやレザーバッグを足せば、より大人らしい着こなしに。足元はバレエシューズやヒールで女性らしさを添えるのがおすすめです。
レザーライクパンツの強さを和らげ、デイリー仕様に
存在感のあるレザーライクパンツは、合わせ方次第でキメすぎに見えてしまうことも。スウェットライクニットを合わせることで、程よい抜け感が生まれ、日常に取り入れやすくなります。
ネイビーカラーのニットに、袖口から白をチラ見せすれば清潔感と女性らしさもアップ。見た目は洗練されつつ、動きやすさもあるので、旅行や移動の多い日にも活躍してくれそうです。
ウールやカシミヤといった上質ニットも魅力的ですが、日常で出番が多いのは、気兼ねなく洗えて扱いやすい１着。スウェットのラフさとニットの品を両立できるからこそ、スウェットライクニットは40代の日常にちょうどいい存在です。ぜひ参考に、冬から春まで長く頼れるアイテムを取り入れて、無理のないおしゃれを楽しんでみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
