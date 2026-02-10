“奇跡の40代”皆藤愛子、白銀を楽しむ姿に反響「やっばいぐらいカワイイ」
フリーアナウンサーの皆藤愛子が9日にインスタグラムを更新。雪が降る中、笑顔を見せるオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】皆藤愛子、かわいすぎるノースリーブワンピ姿
皆藤が雪だるまの絵文字と共に投稿したのは自身のオフショット。写真には、空から舞い落ちる雪を笑顔で見上げる様子やカメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「やっばいぐらいカワイイ」「笑顔が素敵ですね〜」「雪が似合って美しい」などの反響が集まっている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍中。
引用：「皆藤愛子」インスタグラム（@aiko_kaito_official）
