ダイニチ工業は、2025年8月に発売を発表したコーヒーメーカー「MC-SVD40A」を、2026年2月12日（木）より直販サイト ダイニチWebShopで販売を開始します。直販価格は4万9830円（税込）。

「MC-SVD40A」

記事のポイント トップバリスタによるハンドドリップを忠実に再現したコーヒーメーカー。機械ならではの正確かつ安定した動きにより、誰でも手軽においしいコーヒーが楽しめます。

本製品は、日本のトップバリスタ「Brewman Tokyo」小野 光氏と、「茶亭 羽當」天野 大氏が監修した2つの抽出モード（NEW WAVE／CLASSIC）を搭載。回転しながらお湯を注ぐ各モード専用のノズルと専用のドリッパーで、監修者のハンドドリップを再現しています。

【NEW WAVE】

小野氏の「回しながら蒸らす」「大流量で強く攪拌する」といった抽出の動きを再現。しっかりとした流量でドリッパー内の粉を攪拌し、効率よく⾖の成分を引き出します。

【CLASSIC】

天野氏の「優しく注ぐことで豆を均一に蒸らし膨らませる」といった抽出の動きを再現。コーヒー粉の⼭を崩さないようにゆっくり注ぎながら、内側から全体に浸透させ、じっくり豆の成分を引き出します。

コーヒー粉の焙煎度によっても抽出を自動でコントロール。全てのパターンごとに検証を重ね、最適な抽出を実現ています。

2つの抽出モード×コーヒー粉の焙煎度（LIGHT／MEDIUM／DARK）の設定により多彩なコーヒーを楽しめます。

ダイニチ工業 「MC-SVD40A」 発売日：2026年2月12日 直販価格：4万9830円（税込）

