工藤静香、“ばばちゃん”リクエストのレンチン料理レシピ公開「手軽で真似しやすい」「いろいろアレンジできそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】歌手の工藤静香が2月9日、自身のInstagramを更新。手軽に作れる電子レンジ調理の手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタクの55歳妻「朝食に良さそう」レンチンで簡単パンのレシピ
工藤は「ばばちゃんが作り方を知りたいとのことで」と書き出し、“ばばちゃん”こと自身の母親に耐熱容器で作る簡単パン風レシピを教える様子を公開。母親と和気あいあいと話しながら、卵や豆乳、米粉、チーズ、トマトペーストなどを混ぜて電子レンジで加熱し、トマトパンを披露した。卵を1つ入れた計量カップに豆乳やスープの素などの水分、全粒粉や米粉などの粉類を加えて混ぜたものをベースに、さまざまな応用ができることを紹介している。
この投稿には「手軽で真似しやすい」「アイデアがすごい」「仲良し親子で素敵」「いろいろアレンジできそう」「生活感が素敵」「朝食に良さそう」「実用的で助かる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆工藤静香、ばばちゃんリクエストの簡単レンチン料理
◆工藤静香の投稿に反響
