織田裕二、静なるカリスマ・宋江を見事体現！ 『北方謙三 水滸伝』新カット3点到着
織田裕二が主演を務める2月15日放送・配信開始の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、織田が仲間と共に国家権力へ立ち向かう静なるカリスマ・宋江を見事に体現する新場面写真3点、織田と共演の反町隆史のコメントが解禁された。
【写真】「どう演じるのかと日々試行錯誤」織田裕二が宋江役を熱演
北方謙三の大河小説『水滸伝』を実写化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らのキャストが集結した。
主演の織田は、本年秋に最新作映画『踊る大捜査線N.E.W.』の公開が予定されていてる「踊る大捜査線」シリーズを筆頭に、ドラマ『東京ラブストーリー』（91）や「SUITS／スーツ」シリーズ（共にフジテレビ系）、さらには映画『アマルフィ女神の報酬』（09）など数々の話題作で主演を務め、まさに長きに渡って日本のエンタテインメント界の中心として活躍し続けている。
そんな織田が演じる宋江は、表向きは下級役人でありながら、腐れた世の中を憂い、自らが筆を執って世直しの書「替天行道（たいてんぎょうどう）」を書き記す。武力や知略など、秀でた特徴は持ち合わせないものの、人情あふれる人柄で周囲を引き寄せていくキャラクターで、熱き想いと仲間たちとの絆を胸に、国に立ち向かう梁山泊の頭領だ。
そしてこの度新たに解禁となったのは、宋江が、仲間の心に熱き志と希望の光を灯す書物「替天行道」を集中した様子で書き記す姿や、賊徒に襲われた村を見て心を痛める様子、そして自身の右腕として活躍する魯智深（金児憲史）と笑顔で語らい合う場面など、宋江の人柄と生き様を存分に感じさせる新場面写真3点。
織田は「この作品に参加させてもらうにあたっては、何を学べるのかがとても楽しみで。自分がまだ知らないことに出会えるんじゃないか、作品を通じて僕自身が成長できる出会いがあるんじゃないかと」と心境を明かし、「（長きにわたる撮影を経て）たくさんのことを学び、自分の人生に良い影響を与えてくれた作品だと思っています」と語る。
宋江は、織田がこれまで演じてきたエネルギッシュな主人公像とは一線を画すキャラクター。織田は「周囲にヒーロータイプの仲間が多い中、決してヒーロー気質ではない主人公ですよね。しかしそんな宋江に、皆がついてくるようにしなくちゃならない。どう演じるのかと日々試行錯誤しながら挑んでいました」と振り返る。
宋江と共に梁山泊を率いるもう一人の頭領・晁蓋を演じた反町隆史は、織田との共演について「元々お付き合いもあるので、自然と息が合う感じはすごくありましたし、その良い空気感がお互いの芝居にもうまく反映されていると思います」とコメント。織田と同様、長年にわたり日本中のファンを魅了し続けてきた反町と共に描かれる、二人のリーダーによる物語もまた、大きな見どころとなっている。
そして最後に織田は、「一部のシーンを凄い現場で撮影するような作品はありますが、本作は毎回がクライマックスなのかと言わんばかりの撮影でした。時代や国設定は違えど、今を生きる我々にも通ずる部分はたくさんあるんだなと思います。（時代が移っても）人の変わらない部分や、逆に現代ではこういった部分が足りていないんじゃないかというところなど、改めてこの作品を通じてたくさんのことに気づかせてもらえました」と熱い想いを語っている。
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOWにて2月15日より放送・配信。
【写真】「どう演じるのかと日々試行錯誤」織田裕二が宋江役を熱演
北方謙三の大河小説『水滸伝』を実写化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す群像劇。主人公・宋江役の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市らのキャストが集結した。
そんな織田が演じる宋江は、表向きは下級役人でありながら、腐れた世の中を憂い、自らが筆を執って世直しの書「替天行道（たいてんぎょうどう）」を書き記す。武力や知略など、秀でた特徴は持ち合わせないものの、人情あふれる人柄で周囲を引き寄せていくキャラクターで、熱き想いと仲間たちとの絆を胸に、国に立ち向かう梁山泊の頭領だ。
そしてこの度新たに解禁となったのは、宋江が、仲間の心に熱き志と希望の光を灯す書物「替天行道」を集中した様子で書き記す姿や、賊徒に襲われた村を見て心を痛める様子、そして自身の右腕として活躍する魯智深（金児憲史）と笑顔で語らい合う場面など、宋江の人柄と生き様を存分に感じさせる新場面写真3点。
織田は「この作品に参加させてもらうにあたっては、何を学べるのかがとても楽しみで。自分がまだ知らないことに出会えるんじゃないか、作品を通じて僕自身が成長できる出会いがあるんじゃないかと」と心境を明かし、「（長きにわたる撮影を経て）たくさんのことを学び、自分の人生に良い影響を与えてくれた作品だと思っています」と語る。
宋江は、織田がこれまで演じてきたエネルギッシュな主人公像とは一線を画すキャラクター。織田は「周囲にヒーロータイプの仲間が多い中、決してヒーロー気質ではない主人公ですよね。しかしそんな宋江に、皆がついてくるようにしなくちゃならない。どう演じるのかと日々試行錯誤しながら挑んでいました」と振り返る。
宋江と共に梁山泊を率いるもう一人の頭領・晁蓋を演じた反町隆史は、織田との共演について「元々お付き合いもあるので、自然と息が合う感じはすごくありましたし、その良い空気感がお互いの芝居にもうまく反映されていると思います」とコメント。織田と同様、長年にわたり日本中のファンを魅了し続けてきた反町と共に描かれる、二人のリーダーによる物語もまた、大きな見どころとなっている。
そして最後に織田は、「一部のシーンを凄い現場で撮影するような作品はありますが、本作は毎回がクライマックスなのかと言わんばかりの撮影でした。時代や国設定は違えど、今を生きる我々にも通ずる部分はたくさんあるんだなと思います。（時代が移っても）人の変わらない部分や、逆に現代ではこういった部分が足りていないんじゃないかというところなど、改めてこの作品を通じてたくさんのことに気づかせてもらえました」と熱い想いを語っている。
連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』は、WOWOWにて2月15日より放送・配信。