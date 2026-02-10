新木優子、美脚際立つセットアップコーデで登場 バレンタインの思い出は共演者への“手作り差し入れ”「私の中で恒例に」【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の新木優子が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】新木優子、ミニ丈からスラリ美脚輝く
ディオール ジャパン アンバサダーを務める新木は、シルクのチェックシャツとスカートのセットアップコーデで登場。ミニ丈のスカートからはスラリと伸びた美しい脚を披露した。
「ディオール バンブーパビリオン」を実際に見ての感想を問われると「本当に代官山にゴージャスな空間が広がっているなと。日本のイメージでもある竹を贅沢にあしらった圧巻のパビリオンや、お庭もとても素敵です」と回答。特にお気に入りのアイテムはディオール シガールのバックだと明かし、「あまり気張りすぎない、普段の自分らしい私で身につけられるアイテムがたくさんあるのですが、その中でも一番お気に入りです！」と伝えた。
また、同ストアは2月14日のバレンタインデー近く、2月12日にオープンされることから、バレンタインにまつわるエビソードを聞かれると「作品の撮影があるときは共演者の方々に手作りで何か差し入れをしたりとか、ちょっとだけ手を加えてお渡しするのが私の中で恒例になっています」と共演者思いな一面も明かしていた。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆「ディオール バンブーパビリオン」
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。（modelpress編集部）
