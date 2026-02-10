中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が１０日、沖縄・北谷キャンプで初の実戦形式となったシート打撃で好投した。打者６人に２９球を投じ、最速１５０キロ。１安打、２奪三振で「楽しかったです」と汗をぬぐった。

樋口を遊ゴロに打ち取ると、ドラフト６位・花田（東洋大）をフォークで空振り三振。村松を直球で三飛に仕留め、福永からはスライダーで空振り三振を奪った。田中を２球で追い込んだ後に死球。最後は村松に左前に運ばれ「悔しいです。納得いっていないし、まだ目指せることがある」と振り返ったが、６日のライブＢＰで苦戦した制球が安定した。

花田を仕留めたフォークは、数日前に「ひらめきで」と握り方を変えた。これまでボールを挟む人さし指と中指の力で投げていたが、中指の外側に薬指と小指も添えて投球。「（指２本だと）握力を使ってしまうから」と先発の球数を意識して負担を減らす狙いだったが「この方が落ちます」と落差が増した。球速が落ちなければ、このまま使うことを検討。スライダーは縦と横の２種類を使い分けている。横の変化はスピードや曲がりの大きさを微妙に変えながら投げる得意球。カーブとカットボールも操り、即戦力としての期待を高める投球を披露した。