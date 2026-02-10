【40・50代のおすすめヘア】イメチェンするならコレ！ 白髪もぼかせてこんなにオシャレ♡

イメチェンを叶える鍵は、髪型のシルエットとカラーのバランス。白髪が気になり始める40・50代の大人女性は、白髪を無理に隠さず、ぼかす方向でナチュラルにアップデートを図って。カラーに合わせて立体感のあるシルエットを選べば、若々しさも演出できそうです。髪悩みに合わせて、次回の候補になりそうなスタイルをチェックしてみて。

まとめ髪も決まるハイライト

ハイライトを全体に散らすことで、白髪をデザインの一部として馴染ませるスタイル。コントラストを抑えて細めに入れると、ナチュラルに仕上がります。陰影がついて立体的に映るため、画像のようにラフなまとめ髪もふんわりした印象に。表面の毛を軽く引き出すと、こなれ感が漂います。

ボリュームアップが狙えるベージュ系

黒髪と比べて黄色い色素の多い白髪は、まろやかなベージュ系カラーとマッチします。髪が柔らかくふんわり見えやすいため、エアリーなレイヤーカットを合わせると、よりボリュームアップしたような印象に。長さがあるとウエイトが下がって重く見えるため、くびれをつけて毛先は軽くして。

パーマで華やぐ控えめカラー

明るすぎないベージュは、日常に寄り添う落ち着いた印象を与えてくれます。ハイトーンと比べると控えめなため、パーマでボリュームをフォローして。スタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、スタイリングは半乾きの状態から「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」と簡単にできそうなのもメリット。

メンテナンスはリタッチでOK

「生え際にスライシングでハイライトを入れる」のが特徴だという、@katayu1204さん考案の「アンブレライツ」。画像は、リタッチでメンテナンスした状態です。前頭ブリーチや染毛力の高い白髪染めを避けて、ダメージを抑えながら楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@katayu1204様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S