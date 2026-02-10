◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第２節 藤枝ー松本（１４日・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝は１０日、ホームで１４日に行うＪ３松本戦に向け、焼津市内で軽めの調整を行った。今季、ＦＣ東京から育成型期限付き移籍で加入したＵ―２３日本代表のＤＦ永野修都（１９）は、「まずは１勝をつかみにいきたい」と、今季初勝利に貢献する決意を語った。

永野は東京出身で、ＦＣ東京の下部組織からトップに昇格した逸材。身長１８２センチの長身で、３バックのどのポジションでもこなせる万能ディフェンダーだ。世代別代表としてアジアカップ優勝を経験し、１月２８日にチームに合流。１１日後に迎えた８日のＪ３岐阜との開幕戦では、スタメンに抜てきされ、攻守で貢献した。

昨季プレーしたＪ３鳥取では主に３バックの中央を務めていたが、藤枝では３バックの右で出場。「前半は自分のところからチャンスを作れた部分もありましたが、後半も含めてそういうシーンをもっと増やしたいです。また、２失点してしまったので、他の選手とコミュニケーションを取りながら、ゼロに抑えられるようにしていきたい」と話した。

ホームでの開幕戦には多くのサポーターが詰めかけ、応援の熱気を肌で感じた。「勝利したい気持ちがより強くなりました」。槙野智章監督（３８）の下ではワンタッチでの連携や、チームが掲げる攻撃的なサッカーにおいてより高い攻撃性が求められており、短期間ながらも成長を実感している。「サイドから前に上がっていくプレーは今まであまり経験したことがなく、新しいことに挑戦できているので、プラスになっています。そこがうまくいけばより攻撃に厚みが出て、面白いサッカーができる。タイミングもありますが、チャンスを作れるように頑張りたい」と話す。現役時代、守備の要として日本代表でも活躍した指揮官からは「賢い選手で、彼をどこのポジションに置けば、このチームが上がっていくのかというところもポイントを握ると思う」と、キープレーヤーとして期待されている。

次戦相手の松本とは昨季、鳥取で戦った経験がある。「サポーターも熱いですし、個々のレベルの高い選手がそろっているチームです。個人での質で相手に負けないようにしていきたい」と、気を引き締めていた。（伊藤 明日香）