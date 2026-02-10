山形県内では衆議院議員選挙で3つの小選挙区すべてを自民党の候補が大差で勝利した一方、前職2人が敗れるなど非自民は県内の衆議院議員がゼロとなり、これまでの連携のあり方が岐路に立たされています。非自民勢力の現在地を検証します。



8日に開票が行われた衆院選は、県内3小選挙区とも自民党の候補が勝利しました。県内では2014年以降、3つの議席を自民が独占する状態が続いています。

一方の非自民は今回、いずれも比例東北ブロックの前職として、1区に中道改革連合から、2区に国民民主党からそれぞれ候補が出馬しましたが、小選挙区ではいずれも大差で敗れました。比例での復活当選もならず、県内の非自民の衆議院議員はゼロとなりました。





中道・原田和広氏「異常な風が吹いていたことは事実だと思う。何かに飲み込まれてしまったような選挙を経験して不気味な選挙だと思った」国民・菊池大二郎氏「険しい厳しいホワイトアウトの白いもやの中を手探りでさまよいながら走っていくような12日間だった」今回の選挙をめぐっては、1月上旬に突然、衆議院の解散が取りざたされたことを受け、立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成しました。県内ではこれまで立憲と公明の両党は、国政選挙などで対立する関係でしたが、新党「中道」の結成を受け、両党とも今回の衆院選で「中道」の候補者を支援することとしました。公明党県本部・菊池文昭代表「こんな政治の転換ってあるんですね」立憲民主党県連・高橋啓介代表「人生の中で初めて。こんなに急に決まるのは」これまで県内では、立憲と国民の両県連と連合山形による「2党1団体」が国政選挙などで非自民の候補を支援してきました。しかし、新党「中道」の結成により、連携をめぐる立憲と国民の話し合いは平行線をたどりました。そして今回の衆院選では2党1団体の連携が一旦「棚上げ」され、協力関係が崩れることとなりました。連合山形・渡部貴之会長「中道改革連合結成に対する2党1団体内での受け止め方に相違があり、今回の協議内でまとめることができなかった」これにより、立憲県連は県1区と3区に中道の候補者を、国民県連は県2区と3区に独自候補を擁立。連合山形は1区で中道、2区で国民の候補を「推薦」とした一方、中道と国民が競合した3区は両候補の「支持」にとどめました。選挙期間中、非自民の各党は自民の議席を奪うべく訴えを続けました。中道の候補のもとには、公明党の幹部らが応援に駆け付けました。公明党・竹谷とし子代表「原田和広そして比例区は中道。公明と書いても立憲と書いても無効になってしまうので」しかし、結果は…。中道・原田和広氏「残念な結果になってしまったことはひとえに私の責任」県内の中道、国民の候補はいずれも自民候補に大差で敗れました。2党1団体の協力体制が崩れた影響を問われた陣営関係者は。国民民主党県連・舟山康江会長「連合山形の皆さんにも全面的に協力いただいたし、もっと言えば連合本部からも応援いただいた。立憲民主党の方々からも個別にずいぶんと選挙の協力もいただいた。影響は最小限だった」立憲民主党県連・高橋啓介代表「県内2党1団体の関係も反自民でずっと動いてきたので、基本は変わらない」一方、非自民のある陣営の関係者は「2党1団体の連携がうまくいかなかった影響は大きい」と話します。YBCが県内の投票所で実施した出口調査によると、中道と国民が競合した県3区では、無党派層の投票先が中道の候補と国民の候補に割れる結果となりました。「2党1団体」の今後の連携について問われた立憲、国民両県連の代表は。立憲民主党県連・高橋啓介代表「来年の統一地方選挙や2028年の参議院議員選挙は、相手があることなので、それは今から」国民民主党県連・舟山康江会長「まだわからない。今後、中道改革連合がどうなっていくのか、参議院側は立憲民主党もある。2党1団体の構成がどうなっていくのか、まだ見えない状況。何とも言えない」公明は引き続き、中道改革連合として立憲と連携していく考えです。公明党県本部・菊池文昭代表「中道という大きな潮流を塊をつくっていくというスタートを切って10日の結果になった。ここで終わりではない。ここからが新たなスタート。私ども考えをいかに広げて伝えていくか、浸透させていくか」一方、「2党1団体」の調整役を担ってきた連合山形は。連合山形・渡部貴之会長「従来の2党1団体に戻せれば一番いいこと。それに向けてしっかり議論をしていきたい。中道という新しい党についてもしっかり議論を深めて大きな塊につないでいければという思いは持っているので」中央での政局の大きな変動、そして真冬の超短期決戦を経て、県内の非自民による連携は先が見えない中、それぞれの陣営が新たな枠組みの形を探っています。