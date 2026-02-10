山形県酒田市でおととしの豪雨災害で大きな被害を受けた被災地の復旧・復興の歩みを学ぶ視察研修プログラムが企画され、10日、受け入れ開始の記者発表が行われました。



COCOSATO阿部彩人代表「地域の経済的な復興支援にもつながるこれからの新しい防災復興ツーリズムとして大沢地区の復興に向けたあゆみ活動を現地で学んでいただく企画を提案させていただく」



このプログラムは、おととし7月の豪雨災害で大きな被害を受けた酒田市の大沢地区で地域おこしやPR活動などを手掛けるCOCOSATOが窓口となってこれまで行ってきた被災地視察や防災研修の受け入れを事業化するものです。

内容は、発生直後からの状況を当時の映像や被災した地区の人たちの体験談を交えて学習し、被害地区を回って防災や復旧復興の進め方、地域振興の在り方を考えてもらうものです。料金は講師料や会場費などを含め30人まで3万3千円、40人まで4万4千円とし、収益の一部は大沢地区の復興支援に当てられるということです。



大沢コミュニティ振興会後藤正一会長「いま地域に活気がないんです。復旧復興へ向けて動き出して残っていて良かったと思えるような大沢にしていきたい」



この視察研修には、地域との交流人口増加へジュンサイ取りや「大」文字の山登りなどのオプションツアーも検討されているということです。