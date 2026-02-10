【ワシントン＝阿部真司】ロイター通信は９日、米国のトランプ政権が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の二つの統合軍司令部トップのポストを欧州に委譲する方針だと報じた。

欧州側により大きな防衛上の責任を担わせたいトランプ米大統領の意向を反映させたものとみられる。

ＮＡＴＯは三つの統合軍司令部を運営しており、報道によると、引き渡すのは、イタリア・ナポリと米バージニア州にある司令部の司令官ポスト。残りの一つはオランダにあり、司令官はドイツ軍高官が就いている。

トランプ政権はＮＡＴＯへの関与に消極的な姿勢を取っており、ウクライナ軍事支援の調整役からも撤退。駐欧米軍の段階的な削減も計画しているとされる。ＮＡＴＯ当局者はロイターに「欧州の同盟国がより大きな役割を果たす」と説明しているという。

ＮＡＴＯの制服組トップである欧州連合軍最高司令官については、引き続き米軍高官が担うとみられる。米軍準機関紙「星条旗新聞」によると、米国防総省高官が、１２日に開かれるＮＡＴＯ国防相理事会で、欧州での将来的な米軍のあり方について説明するという。