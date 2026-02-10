4日に第1子出産を発表したタレントの岡田結実（25）が10日、自身のインスタグラムを更新。歯を出して笑う笑顔のショットを披露した。

「にっこにっこるんるん」と記し、複数枚の写真を投稿。「歯を出して写真で笑うの私にしては珍しい気がするなぁ」とも記し、真っ白な歯を出して笑う笑顔のショットもアップした。

この投稿に、ファンからは「幸せな証拠ですね」「ママの顔だねえ」「かわいいママ」「お元気そうで何よりです」などのコメントが寄せられている。

岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表。今月4日にインスタグラムに手書きの文書を投稿。「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビックラブです」とユーモアたっぷりに報告した。

父でお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとってはうれしい孫誕生となった。