2月9日、高石あかりがInstagramを更新した。

【写真】お祝いのくす玉の下で笑顔を見せる様子も公開

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・松野トキ役を務めている高石。

この日の投稿では、「連続テレビ小説『ばけばけ』 クランクアップいたしました！！」「楽しかったと全員で笑って終えることができました！」と報告し、花束を手にしたピースSHOTや、撮影終了を祝うくす玉の下で笑顔を見せた写真などを公開した。

続けて、「初日からずっと変わらぬ愛情を向けてくださったばけばけチームの皆さんには感謝しかありません」「そして、皆さま！ 最後までばけばけをヨロシク・オネガイ・ネガイマス！」と綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「お疲れ様でした」「無事に撮影を終えられて本当に良かった」「クランクアップおめでとう」「しっかり見届けます」などの反応が寄せられている。

高石は、2019年より俳優活動を本格化させ、2021年に公開された映画『ベイビーわるきゅーれ』で激しいアクションに挑戦し、一躍ブレイク。若手の実力派女優として、引く手あまたの存在となっている。

画像出典：高石あかりオフィシャルInstagramより

※高石あかりの「高」ははしごだか