白銀の別世界へ！秘境・黒部峡谷で雪見風呂とトロッコ列車に浸る旅

北アルプスに囲まれた日本最大級の峡谷といえば、富山県の黒部峡谷だ。手つかずの自然に包まれ、秘境感たっぷりのこのエリアの見どころは、黒部川沿いを駆け抜ける、トロッコ列車。今回はそんな列車の走る橋を望む『黒部・宇奈月温泉 やまのは』へおじゃましてきた。雪に包まれ、幻想的な雰囲気漂う宿と、トロッコ列車を楽しむ1泊2日の旅をお届けしていきたい。

白銀の断崖や渓流が織りなす、冬の絶景を満喫できる宿へ

雪化粧をした黒部峡谷。赤い橋と黒部川は宿の至るところから鑑賞できる

旅の目的となった『黒部・宇奈月温泉 やまのは』は、富山県随一の温泉郷、宇奈月温泉にある。箱根の『箱根・芦ノ湖 はなをり』を筆頭にホテル・旅館を手掛ける『ORIX HOTELS & RESORTS』が運営する宿だ。目の前には黒部川が流れ、宿の窓からはその上に掛かる赤い橋、「新山彦橋」を望むことができる。大正12年に開湯して以来、90年あまりの時を刻む”美肌の湯”と称される温泉に浸かりつつ、峡谷美を堪能できる点も人気の秘密だ。例年、12月下旬から3月上旬は積雪が見られるが、取材時も外はすっかり白銀の世界へと姿を変えていた。

洗練された雰囲気もありながら温かみも感じる「欅-KEYAKI-」

到着すると、大パノラマの自然が目の前に広がるカフェラウンジ、「欅-KEYAKI-」が出迎えてくれる。トラス橋をイメージさせる木製の書庫や石造りのテーブルなど、自然素材を利用することで黒部の四季を表現した空間だ。

テーブルの上には、地元アーティストが手掛けた、廃材を利用したアートが並ぶ

「このエリアでは、四季折々の景色をゆったり鑑賞しつつ、コーヒーをはじめとするドリンクを好きなだけ味わうことができます。春からはトロッコ列車、夏は新緑、秋は10月半ば頃から紅葉と、訪れる時期によってさまざまな表情が楽しめます。冬はオフシーズンですが、風情のある雪景色を楽しみに足を運んでくださる方も沢山いらっしゃいます」と、セールス＆マーケティング課の岩田千聖さん。

今の時期はトロッコ列車休業中だが、2月末まで日程限定で「冬の黒部峡谷プレミアムツアー」（詳しくはHPを要確認）が行われている為、運がよければ橋を走るトロッコ列車とも遭遇することができるかもしれない。

リモートワークできる電源付きカウンター席もあり、ワーケーションにも最適だ

人気の「本館 デラックス和洋室」

「客室でおすすめは、本館 デラックス和洋室です。本館のこのタイプのお部屋は全室、新山彦橋を鑑賞することができます」と岩田さん。

絶景を独り占めできるおこもりに最適な客室

宿のシンボルカラーであるグリーンとシックなブラウンでまとめられた和モダンなテイストの客室は、ほっと寛げる癒しの空間。2名から6名まで宿泊でき、夫婦にも子連れにも最適な広々とした空間だ。

白銀に染まる山々は、まるで水墨画のよう

雪見風呂で「つべつべ」美肌の湯を愉しむ、至福のひととき

絵画のように切り取られた自然を満喫できる、展望露天風呂「棚湯」

そして、いよいよお楽しみの露天風呂へ。

「『黒部・宇奈月温泉 やまのは』には展望露天風呂の棚湯と、源泉かけ流しの露天風呂大黒部の2つの温泉があります。いずれも、黒部川上流の黒薙温泉から引湯した、肌にやさしい弱アルカリ性の単純温泉です」と、岩田さん。

この日はより絶景が堪能できる「棚湯」におじゃました。180度パノラマで風光明媚な黒部峡谷と新山彦橋を眺めつつ、ゆったり湯浴みを楽しもう。

癒しの時間を過ごせる寝湯

湯船を3段の棚田状に構成した棚湯には、少し温めの、41度の湯に浸かりながら寛げる寝湯、しっかり熱い43度の湯に浸かれるスペースもあり、好みによって湯加減を選べる。

石や天然木、組子など日本の「和」を取り入れた内湯

内側からも外を見渡せる内湯のほか、ミストサウナもあり、心ほぐれるひとときが過ごせる。「つべつべ」美肌の湯に浸かれば日頃の疲れも忘れ、リラックスできるはず。

ライブ感あふれるビュッフェで富山の恵みに舌鼓

握り寿司は実に多彩なネタが揃う

夕食は、ビュッフェが味わえるホテル内のレストラン「Seeds（シーズ）」へ。何より注目のポイントは、郷土料理である「ます寿司」や「富山ポークの鉄板焼き」、魚津港で獲れた魚介の刺身など、北陸の多彩なご当地グルメを1つのレストランで満喫できるということ。握り寿司をはじめ、ゲストの目の前で仕上げるメニューが豊富で、臨場感が味わえる点も魅力だ。

少しずつご当地メニューを味わえるのがうれしい

この日は自分で好きなスープを選べる「寄せ鍋」に加え、脂のたっぷり乗った「鰤しゃぶ」や地元民に愛される「富山おでん」、「鯖寿司」・「ます寿司」をはじめ、にぎり寿司を堪能！

滋味深い味わいの「富山おでん」

なかでも、じんわり染みるやさしい味わいの「富山おでん」は格別。とろろ昆布の甘みと角がなくまろやかな風味の「あなん谷醤油 」が味に深みをプラスしている。

目の前で仕上げてくれる「富山ブラックラーメン」

戦後、労働者の塩分補給とご飯のおかずを目的として登場したご当地グルメ、「富山ブラックラーメン」も忘れられないメニュー。コクのある醤油の強烈な味わいは、病みつきになること間違いなしだ。

雪に包まれた峡谷を車窓から望む、小さな旅にいざ出発！

「機関車検修庫」では点検中のトロッコ列車を見学することが可能

翌朝はホテルで朝食を済ませた後、「冬の黒部峡谷プレミアムツアー」（おとな4000円、小学生以上2000円）へ参加してみた。こちらはトロッコ列車がオフシーズンの時期にトロッコに乗車できる、唯一無二の貴重なツアー（各回47名先着順）だ。2月末まで日程限定で1日4回ほど開催している。

冬の期間、トロッコ列車を体験できるのはこのツアーのみ

黒部川の電源開発の歴史を学べる「黒部川電気記念館」を回ることができるほか、普段は入れない「機関車検修庫」に入ってトロッコ電車を分解点検している様子を見学できるので、電車好きにはたまらないツアーである。しかも専門のスタッフの丁寧な解説付きだ。

そして、最大の見どころは、「宇奈月駅」から窓付きの「リラックス車両」に乗車し、約530m先の名所「新山彦橋」まで、冬の黒部峡谷を走るトロッコ電車を実際に体感できること・・・！

間近で見る橋は、遠方から見る眺めと異なる趣を感じさせてくれる

「黒部峡谷鉄道」は古くから「黒部川電源開発」と歩みをともにしてきた。立山連峰と後立山連峰の間を流れる黒部川が、長い年月を掛けて刻み込んだ日本で最も険しく深い渓谷は、その厳しい自然環境からもともと未開の荒地だった。しかし、大正12年の本格的な発電所の建設スタートとともに、建設用の資材や作業員を運ぶための列車が必要になったことから、細い道に対応したレール幅762mmのトロッコ列車が生まれたそうだ。

車窓から覗く、赤い「新山彦橋」と真っ白な雪のコントラストには圧巻

当時は、一般利用はごく限定的であったものの、やがて「列車に乗りたい」という観光客が増えたことから、観光用トロッコ列車にも対応。今では、年間100万人を超える乗客でにぎわう人気観光スポットとなった黒部渓谷だが、過酷な地形の開拓には、先人たちの計り知れぬ苦労があったようだ。そんな歴史の深い渓谷とトロッコ列車が織りなす、絶景に浸ることができた1泊2日の旅。この冬は、ここでしか出会えない景色に会いに富山に足を運んでみては。

文・写真／中村友美

『黒部・宇奈月温泉 やまのは』

住所：富山県黒部市宇奈月温泉352-7

電話：0765-62-1311

料金：1室2名利用時1泊2食付き1室21000円〜

【画像】黒部渓谷に広がる白銀の絶景！雪見風呂にご当地ビュッフェ、限定トロッコ列車も（18枚）