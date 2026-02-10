三井不動産および三井不動産ホテルマネジメントは、「三井ガーデンホテル岡山」のリニューアル工事を実施しているが、8月9日にリニューアルオープンすることを発表した。宿泊予約の受付は、2月9日から開始している。

デザインコンセプト「Blooming」のもと、“晴れの国”岡山の雄大な自然や名勝から着想を得たデザインやアートを客室など館内随所に取り入れ、明るくリラックスできる空間を演出。グループやファミリーでも利用できる3名定員の客室を、8室から51室へと大幅に増設。さらに、すべての客室で水回りの設備を一新した。大浴場のデザインおよびレイアウトを刷新。よりゆとりある空間へと生まれ変わり、癒しの時間を深く味わえる設えに改修する。



「スタンダードツイン」（イメージ）

今回のリニューアルでは、岡山らしい雄大な自然を感じられる、華やかで心地よい空間を目指し、デザインコンセプトを「Blooming」とした。三井ガーデンホテルズのブランドタグライン「Stay in the Garden」に込めた、“ガーデンのように豊かで潤いに満ちた滞在体験を届けたい”という想いを体現し、ゲスト一人ひとりに、心躍る彩り豊かなひとときを提供する。

客室は全4タイプ・297室に刷新し、ビジネスから観光までさまざまな滞在シーンに対応できる客室構成とする。既存の2室を1室に再構成し、グループやファミリーでの利用にも適した最大3名まで宿泊可能な客室を8室から51室へ大幅に増設する。また、全客室の内装・家具・備品を刷新することに加えて、水回り設備も全室で一新し、機能性と清潔感を向上する。



左：大浴場（イメージ）、右：ランドリールーム（イメージ）

大浴場は、デザインとレイアウトを全面的に刷新し、より心地よく過ごせる入浴環境へと生まれ変わる。洗い場を増設し、女性脱衣室には新たなパウダースペースを設置するなど、利便性と快適性を向上させる。浴場の中庭には、岡山の自然に着想を得た植栽を配置し、ゆったりとくつろげる空間を演出している。また2Fには新たにランドリールームを設け、アイロンやズボンプレッサーなどのゲストの方に必要な設備類を取りそろえ、利便性を高める。

［「三井ガーデンホテル岡山」施設概要］

所在地：岡山県岡山市北区駅元町1−7

敷地面積：1547m2（467.96坪）

延床面積：1万86m2（4051.02坪）

構造規模：SRC造 地上10階

客室数：297室

リニューアル開業日：8月9日（日）

付帯施設：レストラン（1階）／大浴場（10階）

電話：086−235−1131

予約受付開始日：2月9日（月）

三井不動産＝https://www.mitsuifudosan.co.jp

三井不動産ホテルマネジメント＝https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com