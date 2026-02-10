寿司好きの金沢、王座奪還ならず

「お寿司がなければ生きていけない」そんな人もいるほど、寿司好きな金沢市民ですが、今年のランキングは？

総務省の調査によると、「すし」の1世帯当たりの支出額は、全国平均で1万7975円に対し、金沢市は2万2255円で、全国ランキングで4位でした。

1位は山形市。金沢市は名古屋、富山に続き4位。実は金沢市、2024までは1位や2位が続いていたものの、2025年4位まで順位を落とし、今回も王座奪還はなりませでした。

熾烈な寿司の戦い、県民の受け止めは？なぜ今回も4位だったのか

◇金沢市産業政策課・吉田秀樹課長「2024年に4位となって、これはおそらく能登半島地震の影響もあって、金沢市民の外食控えがあったのではないかと思っている。今回2000円上がって平均2万2000円台に上がってきたので、震災前の水準に少しづつ戻りつつあるのかなと思っている」

2万4969円で首位となった山形市は、前年の6位から躍進。山形市ブランド戦略課によりますと、山形市は3世代同居率が高く、1世帯の人数が多いため回転寿司チェーン店などでの支出が多くなったのではと分析しています。

次こそ王座奪還となるのか

◇金沢市産業政策課・吉田秀樹課長「あくまで調査なので、一喜一憂することはないと思う。寿司はもちろん加賀料理であったり発酵食・和菓子であったり金沢の豊かな食文化全体を総合的に発信していきたい」