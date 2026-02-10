「左手薬指の指輪は」矢田亜希子、イメチェン報告の自撮りショットに意外な反響も！「いい女だなぁ〜」
俳優の矢田亜希子さんは2月9日、自身のInstagramを更新。自撮りショットでイメージチェンジしたことを報告しました。
【写真】矢田亜希子、自撮りショットに「左手薬指の指輪は」の声
ファンからは「サラサラですね」「ツヤツヤすぎて超美しい」「一段と可愛くなっています」「いい女だなぁ〜」などの声が。また「左手薬指の指輪は」と、現在パートナーの存在などは公表していない矢田さんの指輪に反応したコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「一段と可愛くなっています」矢田さんは「昨日は松本さんヘアカット」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。「やっぱり重めぱっつり好き！」とあるように、重めのボブヘアに変身しています。また、5枚目の写真では「リリーさんとバッタリ！」と、偶然遭遇したというお笑いコンビ・見取り図のリリーさんとのツーショットも掲載。貴重なプライベートの2人です。
過去の投稿でも左手の薬指に……3日には、5枚のソロショットを公開した矢田さん。よく見ると、こちらでも薬指に指輪を着けています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
