アディダス ジャパンのストリートスポーツウェアブランド「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」は、プエルトリコ出身のアーティスト・Bad Bunny（バッド・バニー）との初のシグネチャーシューズとなる「BadBo 1.0（バッド ボー 1.0）」を2月10日から発売する。Bad Bunnyはレゲトンやラテントラップを中心とした音楽性で世界的な支持を集め、ストリーミングプラットフォームにおいて複数年にわたり年間世界最多再生アーティストに選出されるなど、ラテン音楽をグローバルシーンの中心へと押し上げた存在。adidas Originalsとのシグネチャーモデル発売は今回が初めてとなる。





2月9日（CET：中央ヨーロッパ標準時）、Levi's Stadium in Santa Clara,California（リーバイス・スタジアム・イン・サンタクララ・カリフォルニア）で開催された世界最大のステージのひとつ、第60回スーパーボウル ハーフタイムショーで、Bad Bunnyは故郷プエルトリコへの想いが伝わる、圧倒的なパフォーマンスを披露し、世界中を熱狂の渦に包んだ。この歴史的な機会に、Bad Bunnyはadidasと共に作り上げた初のシグネチャーシューズとなる、ホワイトの「BadBo 1.0」を初披露した。



「BadBo 1.0」

今回のリリースは、adidas OriginalsとBad Bunnyのコラボによる「I'm Everything」キャンペーンの一環。「I'm Everything」は既存の枠にとらわれない自己表現と多様性を祝福するグローバルキャンペーンで、両者のクリエイティブな融合を通じて、ブランドとアーティスト双方が掲げる「自分らしさの追求」という価値観を体現している。デザインを通してその理念を形にしたのが、ホワイトのBadBo 1.0。どんな色にも染まらず、なりたい自分を自由に描くことができる、まっさらなキャンバスをイメージした、オールホワイトのデザインで「I'm Everything」のメッセージ性が込められている。

同モデルは、ヌバックと毛足の長いティーゼルスエードのアッパー、EVAミッドソール、透け感のあるラバーアウトソールなど、プレミアム感あふれる上質な素材に先進的なデザインを融合した。中央には新たなBadBoシグネチャーロゴを配置。プエルトリコの旗に書かれたスターからインスピレーションを受け、島の活気に満ちた人々と海とのつながりにオマージュを捧げている。

ホワイトの「BadBo 1.0」は2月10日に、CONIFIRMEDアプリ、アディダス オンラインショップ、一部取扱店で世界同時発売する。

［小売価格］2万6400円（税込）

［発売日］2月10日（火）

アディダス ジャパン＝https://adidas-group.jp